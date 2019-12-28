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28 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 28 грудня / unsplash.com

28 грудня вшановується пам'ять святого Трифона, який жив в XVI столітті. В народі кажуть, що з 28 грудня день стає довшим, адже на землю потрапляє більше сонячних променів. Також погода цього дня є досить морозною. В народі кажуть: "На Трифона і птах у лісі замерзає".

Іменини 28 грудня святкує Олександр.

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Народні прикмети на 28 грудня

– Якщо 28 грудня є мороз, а ввечері ви відчуваєте різке потепління – очікуйте на сильний холод. 

– Кішка зранку проситься до будинку – незабаром розпочнеться сильний мороз.

– Яким буде 28 грудня, таким буде і березень.

– Синиці вранці голосно цвірінькають – чекайте на морозні дні.

Що можна робити 28 грудня 

1. Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.

2. Віддайте усі позичені вами раніше кошти.

Що не можна робити 28 грудня

1. Сьогодні не рекомендується ходити одне до одного в гості. Бажано кожному бути у своїй домівці.

2. Не займайтеся серйозною роботою цього дня, адже вона не принесе великих результатів.

3. Не можна цього дня лаятися.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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