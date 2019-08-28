28 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 серпня в народному календарі відзначають Успіння Богородиці. Цього дня завершується Успенський піст. Свято також називається Перша Пречиста або Успіння.
Іменини сьогодні святкують: Марія.
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Народні прикмети на 28 серпня
– Сни в ніч на Успіння Богородиці вважаються віщими. Сон обов’язково здійсниться в реальному житті.
– Успіння проводжай – осінь зустрічай.
– Веселка на Успіння Богородиці – до теплої осені.
Що можна робити 28 серпня
1. У свято Богородиці обов'язково треба відвідати богослужіння.
Що не можна робити 28 серпня
1. Не можна цього дня ходити босоніж по росі, адже це сльози Богородиці.
2. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.
3. Дівчатам не рекомендується стригти волосся цього дня, аби не розгнівати Діву Марію.
4. Не сваріться з родиною, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою.
5. Утримайтеся від шиття, користування голками, ножицями та ножами.
6. Не влаштовуйте у це свято генерального прибирання. Відкладіть це на інший день.