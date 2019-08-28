28 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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28 серпня 2019 – свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 28 серпня / 2017rik.pp.ua

28 серпня в народному календарі відзначають Успіння Богородиці. Цього дня завершується Успенський піст. Свято також називається Перша Пречиста або Успіння.

Іменини сьогодні святкують: Марія.

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Народні прикмети на 28 серпня

– Сни в ніч на Успіння Богородиці вважаються віщими. Сон обов’язково здійсниться в реальному житті.

– Успіння проводжай – осінь зустрічай.

– Веселка на Успіння Богородиці – до теплої осені.

Що можна робити 28 серпня

1. У свято Богородиці обов'язково треба відвідати богослужіння. 

Що не можна робити 28 серпня

1. Не можна цього дня ходити босоніж по росі, адже це сльози Богородиці. 

2. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху. 

3. Дівчатам не рекомендується стригти волосся цього дня, аби не розгнівати Діву Марію. 

4. Не сваріться з родиною, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою. 

5. Утримайтеся від шиття, користування голками, ножицями та ножами. 

6. Не влаштовуйте у це свято генерального прибирання. Відкладіть це на інший день. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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