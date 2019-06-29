29 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 червня в народному календарі вшановують святого Тихона, який жив на острові Кіпр. Вже у ранньому віці він відкрив у собі дар зцілювати людей. Це свято називають тихим. Кажуть, що в цей день птахи затихають, і сіяти вже нічого не можна.
Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихон.
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Народні прикмети на 29 червня
– Ясний Чумацький Шлях – до сонячної погоди.
Що можна робити 29 червня
1. Рекомендується в цей день збирати лікарські трави, адже саме в цей день трави будуть помічними та цілющими.
2. На Тихона прийнято молитися йому і просити подарувати багатий урожай.
3. Молитва Тихону допоможе стримати зубний біль.
Що не можна робити 29 червня
1. У цей день не можна сваритися із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то увесь місяць сваритиметесь.