29 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 червня в народному календарі вшановують святого Тихона, який жив на острові Кіпр. Вже у ранньому віці він відкрив у собі дар зцілювати людей. Це свято називають тихим. Кажуть, що в цей день птахи затихають, і сіяти вже нічого не можна.

Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихон.

Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день

Народні прикмети на 29 червня

– Ясний Чумацький Шлях – до сонячної погоди.

Що можна робити 29 червня

1. Рекомендується в цей день збирати лікарські трави, адже саме в цей день трави будуть помічними та цілющими.

2. На Тихона прийнято молитися йому і просити подарувати багатий урожай.

3. Молитва Тихону допоможе стримати зубний біль.

Що не можна робити 29 червня

1. У цей день не можна сваритися із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то увесь місяць сваритиметесь.