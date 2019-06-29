29 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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29 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити 29.06.2019
Що можна і не можна робити 29 червня / unsplash.com

29 червня в народному календарі вшановують святого Тихона, який жив на острові Кіпр. Вже у ранньому віці він відкрив у собі дар зцілювати людей. Це свято називають тихим. Кажуть, що в цей день птахи затихають, і сіяти вже нічого не можна.

Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихон.

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Народні прикмети на 29 червня

– Ясний Чумацький Шлях – до сонячної погоди. 

Що можна робити 29 червня

1. Рекомендується в цей день збирати лікарські трави, адже саме в цей день трави будуть помічними та цілющими. 

2. На Тихона прийнято молитися йому і просити подарувати багатий урожай.

3. Молитва Тихону допоможе стримати зубний біль.

Що не можна робити 29 червня

1. У цей день не можна сваритися із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то увесь місяць сваритиметесь.

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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