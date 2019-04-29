29 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 квітня 2019 року вшановують трьох сестер: Хіонію, Агапію, Ірину (Аріну). 29 квітня вважався найкращим днем, коли треба було працювати в городі. В цей час треба білити дерева, садити овочі. Кажуть, що якщо капусту посадити на Аріни, то вона виросте соковитою, смачною і великою.

Іменини сьогодні святкують: Галина, Леонід, Ірина.

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Народні прикмети на 29 квітня

– Зацвіла вільха – можна сіяти гречку.

– Гучний грім – до багатого врожаю хліба.

– Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.

– Сни з 28 на 29 квітня не здійснюються.

Що можна робити 29 квітня

1. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.

2. Сьогодні рекомендується висадити яблуні, горобину, червону та чорну смородину.

3. Якщо цього дня пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.

Що не можна робити 29 квітня

1. Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.

3. У цей день не варто ходити в перукарню і робити будь-які маніпуляції з волоссям, не рекомендується навіть зачісуватися. У зв’язку з цим навіть є популярне народне прислів'я: "Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете".