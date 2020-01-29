29 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
29 січня в народному календарі вшановується апостол Петро. Він був одним із найближчих до Ісуса апостолів. 29 січня вшановується День пам'яті героїв Крут. Під час бою, який тривав 5 годин, у полон було захоплено і розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога.
Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла.
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Народні прикмети на 29 січня
– Пес качається по снігу – до потепління.
– Ніч похмура – рік також буде похмурий.
– Сильний мороз цього дня – чекайте влітку на спеку.
– Якщо напередодні ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайне а рік – щасливим.
– Сновидіння, які присняться в ніч з 28 на 29 січня – віщі.
- закривати замок або двері – до крадіжки;
- ліс – до зради;
- ведмідь – до ворога;
- новий будинок – до спокійного життя без турбот і клопоту;
- одягатися – до дороги;
- пити компот – до гостей;
- стрибати – до приниження.
Що можна робити 29 січня
1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
2. Поможіть нужденним і дайте їм милостиню.
Що не можна робити 29 січня
1. Рубати дерево в цей день категорично забороняється.
2. Цього дня прання вважається великим гріхом.