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29 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 29 січня / unsplash.com

29 січня в народному календарі вшановується апостол Петро. Він був одним із найближчих до Ісуса апостолів. 29 січня вшановується День пам'яті героїв Крут. Під час бою, який тривав 5 годин, у полон було захоплено і розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога.

Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла.

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Народні прикмети на 29 січня

– Пес качається по снігу – до потепління. 

– Ніч похмура – рік також буде похмурий.

– Сильний мороз цього дня – чекайте влітку на спеку. 

– Якщо напередодні ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайне а рік – щасливим. 

– Сновидіння, які присняться в ніч з 28 на 29 січня – віщі.

  • закривати замок або двері – до крадіжки;
  • ліс – до зради;
  • ведмідь – до ворога;
  • новий будинок – до спокійного життя без турбот і клопоту;
  • одягатися – до дороги;
  • пити компот – до гостей;
  • стрибати – до приниження.

Що можна робити 29 січня

1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

2. Поможіть нужденним і дайте їм милостиню.

Що не можна робити 29 січня

1. Рубати дерево в цей день категорично забороняється. 

2. Цього дня прання вважається великим гріхом.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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