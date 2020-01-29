29 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

29 січня в народному календарі вшановується апостол Петро. Він був одним із найближчих до Ісуса апостолів. 29 січня вшановується День пам'яті героїв Крут. Під час бою, який тривав 5 годин, у полон було захоплено і розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога.

Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла.

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Народні прикмети на 29 січня

– Пес качається по снігу – до потепління.

– Ніч похмура – рік також буде похмурий.

– Сильний мороз цього дня – чекайте влітку на спеку.

– Якщо напередодні ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайне а рік – щасливим.

– Сновидіння, які присняться в ніч з 28 на 29 січня – віщі.

закривати замок або двері – до крадіжки;

ліс – до зради;

ведмідь – до ворога;

новий будинок – до спокійного життя без турбот і клопоту;

одягатися – до дороги;

пити компот – до гостей;

стрибати – до приниження.

Що можна робити 29 січня

1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

2. Поможіть нужденним і дайте їм милостиню.

Що не можна робити 29 січня

1. Рубати дерево в цей день категорично забороняється.

2. Цього дня прання вважається великим гріхом.