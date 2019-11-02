2 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
2 листопада відзначається День поминання покійних. Цього дня люди повинні пам'ятати про тих, хто пішов з життя. Родичі померлих у День поминання покійних мають робити добрі справи і щиро молитися за їхні душі.
Найголовніше, що треба зробити для померлих – вшанувати їхню пам'ять на могилі, запаливши свічку. Також добрим вчинком стане їхнє поминання у церкві. Перш ніж прийти на кладовище, будь-хто з родичів повинен перед початком служби у церкві, подати записку з ім'ям покійного для поминання у вівтарі. За можливості бажано привести в порядок могилу.
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Іменини 2 листопада святкують: Олександр, Артем, Ірина, Леонід, Микола.
Що можна робити у День поминання покійних
1. Приготуйте особливу вечерю. Це можуть бути млинці, пиріг, пиріжки або ж рисова кашу з медом і сухофруктами. За бажанням, можете приготувати свою улюблену страву. Традиційно в цей день до столу подають кагор або червоне вино. Перед тим, як сісти до столу варто звернутися подумки або пошепки зі словами: "Померлі, приходьте до нас їсти і пити".
2. Поставити на стіл фотографії померлих родичів.
3. Поставити запалену свічку і тарілку, на якій має бути їжа, стакан з горілкою накритий шматком хліба.
4. Поговорити з покійними під час молитви. У цей день все сказане – буде почутим. Їм можна сказати про те, як ви їх любите, згадуєте та пам'ятаєте. Ви також можете попросити у них своєї підтримки, захисту. Розкажіть їм про свої проблеми, і вам одразу стане набагато легше.
Що не можна робити у День поминання покійних
1. Закривати в будинку вікна та двері. Нехай вхідні двері будуть не зачинені на ключ, до того моменту, поки ви не підете спати.
2. Не можна гасити свічку, яка горить в пам'ять про померлих. Вона повинна догоріти сама.
3. Їсти їжу, яку ви поставили звечора для померлих. На ранок ритуальну їжу для предків треба поставити за вікно птахам, а горілку зі склянки вилити з вікна.
4. Йти на кладовище після заходу сонця.
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