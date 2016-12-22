2 роки не живуть разом: причини розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу

1695
Мурат Налчаджіоглу і Ані Лорак
Мурат Налчаджіоглу і Ані Лорак / Instagram / @muratnalca

31 січня, українська співачка Ані Лорак, яка часто гастролює у Росії, офіційно розлучилася з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. ЗМІ заговорили про майбутній розрив подружжя влітку 2018 року, коли чоловіка артистки спіймали на зраді в одному зі столичних українських клубів, однак сама пара офіційно не коментувала цього.

Повний текст судового рішення про розлучення опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також: Розлучення Ані Лорак: брат співачки прокоментував розпад шлюбу

У документі йдеться про те, що шлюб Ані Лорак і Мурата Налчаджіолу мав формальний характер і зберегти його було неможливо, а "почуття кохання втрачено".

Подружнє життя у сторін не склалося, оскільки відсутні спільні погляди на сімейне життя, довіра, почуття кохання та поваги втрачено, не проживають однією сім'єю близько двох років, шлюбні стосунки припинені. Тому, позивач просила суд розірвати шлюб укладений між нею та відповідачем 15.08.2009 року,
– зазначається у рішенні Шевченківського районного суду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

 


Скрінштон / reyestr.court.gov.ua

Що відомо про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу?Вкінці липня 2018 року чоловіка Ані Лорак підловили на зраді. Мурат Налчаджіоглу відпочивав у компанії Яни Бєляєвої, проявляючи ніжність до дівчини. Відтоді стосунки подружжя різко похитнулись. А на початку грудня стало відомо, що Ані Лорак офіційно подала документи на розлучення. Шевченківський суд Києва розглянув звернення співачки та 31 січня 2019 року розлучив пару.

У коментарі журналістам про причини розлучення Ані Лорак заявила, що їй набридло бути жертвою.

blog_ava
Головні новини 6 лютого: прес-конференція Януковича та перемога українських військових
сьогодні
5651
Теги: LifeStyle Ані Лорак Зіркові розлучення Музика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
6 лютого 15:06 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
2039
7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
6 лютого 14:45 7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
Наталя Сколоздра 337
Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
6 лютого 14:00 Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
Марта Вересюк 2474
Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
6 лютого 09:03 Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
Юлія Турелик 962
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
5 лютого 12:06 Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
221
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
5 лютого 09:59 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 11175
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук