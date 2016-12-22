2 роки не живуть разом: причини розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу

31 січня, українська співачка Ані Лорак, яка часто гастролює у Росії, офіційно розлучилася з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. ЗМІ заговорили про майбутній розрив подружжя влітку 2018 року, коли чоловіка артистки спіймали на зраді в одному зі столичних українських клубів, однак сама пара офіційно не коментувала цього.

Повний текст судового рішення про розлучення опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У документі йдеться про те, що шлюб Ані Лорак і Мурата Налчаджіолу мав формальний характер і зберегти його було неможливо, а "почуття кохання втрачено".

Подружнє життя у сторін не склалося, оскільки відсутні спільні погляди на сімейне життя, довіра, почуття кохання та поваги втрачено, не проживають однією сім'єю близько двох років, шлюбні стосунки припинені. Тому, позивач просила суд розірвати шлюб укладений між нею та відповідачем 15.08.2009 року,

– зазначається у рішенні Шевченківського районного суду.



Скрінштон / reyestr.court.gov.ua

Що відомо про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу?Вкінці липня 2018 року чоловіка Ані Лорак підловили на зраді. Мурат Налчаджіоглу відпочивав у компанії Яни Бєляєвої, проявляючи ніжність до дівчини. Відтоді стосунки подружжя різко похитнулись. А на початку грудня стало відомо, що Ані Лорак офіційно подала документи на розлучення. Шевченківський суд Києва розглянув звернення співачки та 31 січня 2019 року розлучив пару.



У коментарі журналістам про причини розлучення Ані Лорак заявила, що їй набридло бути жертвою.