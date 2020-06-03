3 червня в народному календарі вшановують рівноапостольського царя Костянтина та рівноапостольську царицю Олену.

Іменини сьогодні святкують: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

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Народні прикмети на 3 червня

– На Оленин день сіють льон.

– Якщо зозулю закувала, горобина зацвіла, а на дубі майже всі бруньки розкрилися, то пора сіяти льон.

– Якщо в цей день негода, то й осінь буде погана.

– Якщо горобина добре квітне, то буде врожай льону.

– Якщо зозуля кує – на хорошу погоду.

– На святу Олену падає дощ з градом, то на Прокла, 3 грудня, буде сніг з градом.

– Вночі на небі немає маленьких зірок – до дощу.

– Зірки мерехтять – до негоди.

– З'явилися в лісі мухомори – скоро підуть білі гриби.

– Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.

– Задуха при сході сонця, то це ознака того, що погода зіпсується.

Що можна робити 3 червня

В цей день рекомендовано привести до ладу будинок та впорядкувати свої думки.

Що не можна робити 3 червня