3 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
3 червня в народному календарі вшановують рівноапостольського царя Костянтина та рівноапостольську царицю Олену.
Іменини сьогодні святкують: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.
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Народні прикмети на 3 червня
– На Оленин день сіють льон.
– Якщо зозулю закувала, горобина зацвіла, а на дубі майже всі бруньки розкрилися, то пора сіяти льон.
– Якщо в цей день негода, то й осінь буде погана.
– Якщо горобина добре квітне, то буде врожай льону.
– Якщо зозуля кує – на хорошу погоду.
– На святу Олену падає дощ з градом, то на Прокла, 3 грудня, буде сніг з градом.
– Вночі на небі немає маленьких зірок – до дощу.
– Зірки мерехтять – до негоди.
– З'явилися в лісі мухомори – скоро підуть білі гриби.
– Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.
– Задуха при сході сонця, то це ознака того, що погода зіпсується.
Що можна робити 3 червня
- В цей день рекомендовано привести до ладу будинок та впорядкувати свої думки.
Що не можна робити 3 червня
- Щоб волосся швидко росло, сьогодні не можна заплітати його в коси.
- Не варто в цей день нарікати на свою долю, адже відвернете в житті щастя.
- Сьогодні не рекомендують вирушати в далеку дорогу, адже вона буде дуже втомлюючою.