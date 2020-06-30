30 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 червня в народному календарі відзначають день святого Мануїла. Цього дня сонце довго стоїть в зеніті, відтак кажуть, що рослини в цей день дуже швидко ростуть.
Іменини сьогодні святкують: Ісаакій, Кирило, Микита.
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Народні прикмети на 30 червня
– Бачите ввечері на небі веселку – до хорошої погоди.
– Почався дощ після полудня – буде падати увесь день.
– Багряний захід – до сильного вітру або бурі.
– Якщо вночі гроза – то вдень буде хороша погода.
– Якщо немає роси – то скоро піде дощ.
– На поверхні землі з'явилися дощові черв'яки – то це до опадів.
– Вранці трава суха – то до вечора піде дощ.
Що можна робити 30 червня
- Якщо сьогодні зварити багато яєць – то кури будуть добре нестися впродовж року.
Що не можна робити 30 червня
- Цей день є не надто хорошим в енергетичному плані. Людина стає більш вразливішою, тому рекомендується цього дня без потреби не виходити з дому.
- Не можна в цей день плавати у водоймах, адже можна втопитися.