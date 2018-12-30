30 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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30 грудня 2018 – свято в Україні та що не можна робити 30 грудня 2018
Що можна і не можна робити 30 грудня / https://unsplash.com/photos/FhpTqzGpBX8

30 грудня 2018 року вшановується пам'ять святого Данила – біблійного пророка. У Данила був талант трактувати сни, за рахунок чого він прославився.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Володимир, Георгій, Єлизавета, Іван, Ілля, Марк, Мартін, Михайло, Микола, Сергій, Софія, Федір.

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Народні прикмети на 30 грудня:

– В ніч з 29 на 30 грудня, ймовірно, вам присниться віщий сон, тому будьте уважними щодо деталей. Зверніть увагу на людину, яка спить. По ній можна "прочитати", що на неї чекає. Якщо вона сміється – ангели тішаться, якщо ж скрипить зубами – ангели змагаються з демонами, однак, якщо людина розмовляє – довго не проживе.

– Якою буде погода на Данила, таким і буде травень.

Що можна робити 30 грудня

1. Дівчатам цього дня дозволено ворожити. Для цього треба взяти три лаврові листки, на кожному з них написати чоловіче ім'я, поставити під подушку, а зранку згадати кого ж ви побачили уві сні. За повір'ям, ви повинні побачити когось одного з трьох представників чоловічої статі. 

шо не можна робити 30 грудня
30 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Що не можна робити 30 грудня

1. Не можна цілувати сплячих немовлят, адже дитина може серйозно захворіти.

2. Сплячих діток не можна годувати грудьми, так як після цього вони можуть погано рости і розвиватися.

Теги: LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 канал
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