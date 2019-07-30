30 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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30 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 30 липня / www.unian.ua

30 липня в народному календарі відзначають пам'ять святої Маргарити Антіохійської та Лазаря.

Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина.

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Народні прикмети на 30 липня

– Якщо 30 липня на вулиці гроза – осінь буде дощовою, а взимку будуть хуртовини. 

– Спекотний і сухий день 30 липня передбачає малосніжну і холодну зиму.

– Вдень дуже спекотно, а вночі холодно – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.

Що можна робити 30 липня

1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам. 

Що не можна робити 30 липня

1. 30 липня вважається часом блискавок і блискавиць, які віщували посуху та пожежі. Відтак заборонялося дивитися на блискавку або без важливої потреби виходити з дому.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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