30 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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30 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити в цей день / Фото з відкритих джерел

30 вересня християни вшановують пам'ять чотирьох мучениць: Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Софія була вдовою і самостійно виховувала своїх дочок, прищеплюючи їм віру в Господа. Імператор дізнавшись про чотирьох християнок, вирішив звернути їх у свою віру. Але дівчата відкинули його вмовляння.

Він дуже розгнівався і наказав їх стратити. За це їх піддали численним мукам, а потім обезголовили. Софія поховавши своїх дочок, від горя померла через три дні. На момент смерті Вірі було 12 років, Любові – 9, а Надії – 10.

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Іменини сьогодні святкують: Віра, Надія, Любов, Софія.

Народні прикмети на 30 вересня

– Весь ранок похмуро – погода в найближчі дні буде гарною.

– Суха погода 30 вересня – зима наступить нескоро.

– Журавлі відлітають у вирій – на свято Покрови чекайте морозів.

Що можна робити 30 вересня

1. У молитві до Софії цього дня треба просити здоров'я для хворих дітей, успішного зачаття дитини і позбавлення від жіночих захворювань.

Що не можна робити 30 вересня

1. Жінкам в це свято не можна займатися важкою фізичною працею. 

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Теги: Релігія LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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