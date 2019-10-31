31 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

31 жовтня відзначають день святого Луки – сподвижника апостола Павла. Святий Лука є автором одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів. Цього дня також святкують "надвечір'я Дня всіх святих". Це свято називають Геловіном або Відьомською ніччю. Святкують його в ніч проти 1 листопада.

Святого Луку вважають заступником живописців та лікарів. В народі вірили, що Лука позбавляє від "семи недуг". За повір'ям, євангеліст виводить з людини кволість та дає їй силу.

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Традиційно, 31 жовтня, до святого звертаються з молитвами: просять здоров'я, довіри та міцних стосунків у сім'ї. Також святому моляться про збереження озимих посадок і дерев від лютих зимових морозів. У Луків день стараються не вживати гостру їжу. Вважають, що гостра їжа може завадити людині виздоровіти, якщо вона є хворою.

Іменини сьогодні святкують: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Гаврило, Давид, Семен.

Народні прикмети на 31 жовтня

– Якщо на Луків день сніг не випав, то зима прийде не скоро.

– Якщо 31 жовтня роги місяця дивляться на північ – буде сухо. Якщо вони повернуті на південь – дощитиме. Якщо місяць каламутний і блідий, то буде дощ і сніг.

– Якщо на Луків день із вишні ще не опало листя, то сніг випаде нескоро.

– Якщо цибуля має багато лушпиння, зима буде лютою, а якщо цибулиння небагато, то й зима буде м'якою.



У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в цілому світі відзначають Геловін

Що можна робити 31 жовтня

1. У цей день ті, хто святкують Геловін можуть прикрасити будинок свічками та гарбузами оскільки, за повір'ям, вони можуть відігнати злих духів і принести удачу в дім.

2. Поставити гарбуз із запаленою всередині свічкою навпроти вхідних дверей.

3. На Геловін бажано запросити сусідів на чай з частуваннями. У цю ніч мертві повертаються та бродять там, де провели більшу частину свого життя, в пошуках тепла та їжі. Треба зробити так, аби у вашому будинку були задоволені запрошені гості, тоді й задоволенішими будуть духи.

Що не можна робити 31 жовтня

1. Не відчиняйте у цей день вікна. Їх варто обов'язково закрити, щоб не накликати біду.

2. Якщо вночі на Геловін в будинку ви побачили павука, не можна його вбивати, оскільки вважається, що таким чином родич, який помер – намагається попередити про небезпеку. Щоб позбутися павука, пройдіть по всьому будинку з запаленою свічкою, щоб очистити приміщення.

3. За повір'ям у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім'ї.