34-річна Кіра Найтлі чекає на другу дитину

Англійська акторка Кіра Найтлі, яка вже давно стала зіркою Голлівуду, очікує на народження другої дитини. Знаменитість повідомила про радісну подію особливим способом – з'явившись на людях з помітно округлим животиком.

Зірковий бебі-бум у 2019 році гарантовано! На поповнення очікують Міранда Керр, Меган Маркл, Блек Лайвлі, яка днями повідомила про свою вагітність, та багато інших. Список зіркових матусь поповнила 34-річна Кіра Найтлі.

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Знаменита актриса шокувала прихильників та представників ЗМІ радісною новиною в особливий спосіб. Кіра Найтлі з'явилася на світському заході від Chanel у вільній сукні, яка чітко підкреслила її округлий животик. Поруч з нею йшов її коханий чоловік Джеймс Райтон, з яким вони виховують 4-річну доньку Едді.



Кіра Найтлі вагітна / Getty Images