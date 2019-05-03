34-річна Кіра Найтлі чекає на другу дитину

356 Читать новость на русском
Кіра Найтлі вагітна вдруге
Кіра Найтлі вагітна вдруге / Getty Images

Англійська акторка Кіра Найтлі, яка вже давно стала зіркою Голлівуду, очікує на народження другої дитини. Знаменитість повідомила про радісну подію особливим способом – з'явившись на людях з помітно округлим животиком.

Зірковий бебі-бум у 2019 році гарантовано! На поповнення очікують Міранда Керр, Меган Маркл, Блек Лайвлі, яка днями повідомила про свою вагітність, та багато інших. Список зіркових матусь поповнила 34-річна Кіра Найтлі.

Читайте також: Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс чекають на третю дитину: фотофакт

Знаменита актриса шокувала прихильників та представників ЗМІ радісною новиною в особливий спосіб. Кіра Найтлі з'явилася на світському заході від Chanel у вільній сукні, яка чітко підкреслила її округлий животик. Поруч з нею йшов її коханий чоловік Джеймс Райтон, з яким вони виховують 4-річну доньку Едді.

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі вагітна / Getty Images

blog_ava
Пограбували будинок нардепа Павла Пинзеника під Києвом: політика з дружиною зв’язали
сьогодні
3673
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Євробачення-2019: що відомо про всіх виконавців та їхні пісні
сьогодні 11:33 Євробачення-2019: що відомо про всіх виконавців та їхні пісні
149
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
сьогодні 09:12 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
24409
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
2 травня 20:11 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
18372
Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
2 травня 18:03 Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
433
Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
2 травня 13:05 Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
6102
Новини
Більше новин
Залиште відгук