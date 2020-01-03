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38-річна Брітні Спірс похизувалася фігурою в бікіні: відео

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Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears

Співачка Брітні Спірс привітала шанувальників з Новим роком і повідомила їх про те, що у 2020 році вона розпочне більше займатися спортом і працювати над своїм тілом.

Брітні опублікувала нове відео на своїй сторінці в інстаграмі, на якому з'явилася в купальнику фіолетового кольору. У такий спосіб артистка похизувалася перед підписниками своєю фігурою з підтягнутим животом і пишними грудьми.

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Також у короткому ролику зірка показала своїх собак, назвавши їх "Мої малюки". Додамо, що Спірс, яка практично втратила опіку над дітьми, тривалий час не показувала жодних знімків зі своїми синами.

У підписі вона повідомила, про те, що планує зайнятися акройогою і прокачати спину та груди. У новому 2020 році зірка дала обіцянку вести активний спосіб життя та вдосконалюватися.

Буду практикувати акройогу ​​і продовжувати опановувати основи йоги. Я поки що новачок, і мені важко навчитися довіряти своє тіло комусь ще... Я щойно повернулася з сімейної поїздки, і вже зробила пробіжку зі швидкістю 6,8 милі на годину, хоча в школі бігала максимум 6! Моя мета – набрати швидкість! Я пошкодила стегно, тому прошу вибачення, якщо мої ноги трохи розпухли. Сподіваюся, що у вас всіх чудовий Новий рік,
– написала Брітні Спірс.

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Брітні Спірс
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