3 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

3 грудня в народному календарі відзначають день святого Прокла, який володів ораторською майстерністю, що дозволило йому проповідувати християнство. Прокл турбувався про знедолених і слабких, прославився численними чудами.

Іменини 3 грудня святкують: Анатолій, Ганна, Григорій, Йосип, Олександр, Олена.

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Народні прикмети на 3 грудня

– Снігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається – очікуйте на хуртовину.

– Людина народжена 3 грудня матиме здатність майструвати.

Що можна робити 3 грудня

1. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам сьогодні, вони допоможуть вам у майбутньому.

2. У цей день, святого Прокла просять захистити від усіх бід та хвороб.

Що не можна робити 3 грудня

1. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

2. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.