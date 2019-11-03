3 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
3 листопада в народному календарі вшановують Іларіона Великого. Саме в цей день аналізують природні явища і визначають якою буде зима. Віддавна, 3 листопада, очікують сильних холодів та морозів.
Іларіона Великого вважають засновником перших монастирів в Палестині. Він активно займався проповідуванням, а в кінці свого життя вирішив відправитися в Єгипет. Помер Іларіон на острові Кіпр, передбачивши свою смерть.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.
Народні прикмети на 3 листопада
– Якщо на Іларіона випав сніг на замерзлу землю – на наступний рік буде хороший врожай.
– Якщо людина народилася 3 листопада, то її талісманом є смарагд.
– Якщо випав сніг і осів на гілках дерев – значить снігопад буде довгим.
– Якщо з димаря дим йде вгору – погода буде сонячною і безхмарною.
Що можна робити 3 листопада
1. Прибрати будинок, привести до порядку ділянки в оселі, скласти в коробку осінні речі та підготуватися до зими.
2. Давати солодощі та їжу людям, які цього потребують.
3. Приготувати пиріжки з різними начинками.
Що не можна робити 3 листопада
1. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.
2. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.
3. Не говорити погані речі про людей.
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