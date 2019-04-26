3-річний син Кім Кардашян та Каньє Веста ледь не помер через алергію

Подружжя Кім Кардашян та Каньє Веста є одним із найпопулярніших у світі, а кожен їх крок потрапляє під приціл журналістів. Відтак пара не змогла втримати у секреті екстрену госпіталізацію сина Сейнта.

Як повідомляє Metro, знаменита блогерка та засновниця проекту "Сімейство Кардашян" Кріс Дженнер у нещодавньому інтерв'ю заявила, що її 3-річний внук ледь не загинув. Син Кім Кардашян пограв на траві, після чого почав задихатись.

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Зіркові батьки одразу ж звернулись за допомогою медиків. Маленького Сейнта забрали до реанімаційного відділення одного зі шпиталів Лос-Анджелеса. Лікарі діагностували в нього складну форму алергії, яка спричиняє набряк в горлі, що може призвести до задихання.

Мого маленького онука доставили у клініку в Палм-Спрінгс. Ми опинилися у реанімації, але все обійшлось, – розповіла Кріс Дженнер.

За її словами, інцидент стався близько тижня тому. Відтак у ЗМІ припустили, що 3-річний Сейнт ледь не помер після великодньої служби, яку Каньє Вест організував у рамках фестивалю Coachella-2019.

Сама Кім не хоче згадувати моторошну поїздку до лікарні. А от її мама додала, що така реакція організму на подразники може бути у них сімейною. Все тому, що раніше син Кортні Кардашян потрапив до шпиталю після того, як посмакував арахісове масло. Хлопчик теж ледь не задихнувся, а лікарі вчасно надали йому допомогу.

Це не вперше Кім Кардашян не на жарт хвилюється за здоров'я маленького Сейнта. На початку січня 2018 року у ЗМІ дізнались, що хлопчик переніс пневмонію. Тоді дитина кілька днів не покидала шпиталь, а його зіркові батьки по черзі ночували у госпіталі.