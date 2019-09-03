3 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

51 Читать новость на русском
3 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 3 вересня / uk.wikipedia.org

3 вересня в народному календарі відзначають святого Тадея – одного з 70 апостолів.

Іменини сьогодні святкують: Олександр.

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради

Народні прикмети на 3 вересня

– Якщо цього дня гарна погода, то за прикметами, впродовж місяця буде теж тепло і сонячно, без опадів. 

– Багато жолудів вродило 3 вересня – на Різдво буде багато снігу.

– Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути хорошими цілителями. 

– Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо ж дерево знизу жовтіти почало, то "бабине літо" довгим буде.

– Багато павутини – до тепла.

– У лісі горобини багато – до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.

Що можна робити 3 вересня

1. Цього дня, аби ваша дорога була успіщною – в кишеню поставте сушене стебло льону. Вирушати в дорогу краще в другій половині дня.

Що не можна робити 3 вересня

1. Чужих порад цього дня слухати не варто. Вважається, що це погана прикмета.

blog_ava
Головні новини 2 вересня: закрите засідання Кабміну та кого з українців знайшли у "Лефортово"
сьогодні
2046
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 фільмів з Кіану Рівзом, які слід подивитися кожному
2 вересня 12:22 5 фільмів з Кіану Рівзом, які слід подивитися кожному
6283
"Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
1 вересня 13:30 "Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
Юлія Ліпенцева 895
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
1 вересня 12:34 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
1858
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
31 серпня 17:25 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
1625
Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
31 серпня 14:23 Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
Юлія Михайлова 11175
Новини
Більше новин
Залиште відгук