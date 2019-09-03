3 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
3 вересня в народному календарі відзначають святого Тадея – одного з 70 апостолів.
Іменини сьогодні святкують: Олександр.
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Народні прикмети на 3 вересня
– Якщо цього дня гарна погода, то за прикметами, впродовж місяця буде теж тепло і сонячно, без опадів.
– Багато жолудів вродило 3 вересня – на Різдво буде багато снігу.
– Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути хорошими цілителями.
– Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо ж дерево знизу жовтіти почало, то "бабине літо" довгим буде.
– Багато павутини – до тепла.
– У лісі горобини багато – до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.
Що можна робити 3 вересня
1. Цього дня, аби ваша дорога була успіщною – в кишеню поставте сушене стебло льону. Вирушати в дорогу краще в другій половині дня.
Що не можна робити 3 вересня
1. Чужих порад цього дня слухати не варто. Вважається, що це погана прикмета.