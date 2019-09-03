3 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

3 вересня в народному календарі відзначають святого Тадея – одного з 70 апостолів.

Іменини сьогодні святкують: Олександр.

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Народні прикмети на 3 вересня

– Якщо цього дня гарна погода, то за прикметами, впродовж місяця буде теж тепло і сонячно, без опадів.

– Багато жолудів вродило 3 вересня – на Різдво буде багато снігу.

– Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути хорошими цілителями.

– Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо ж дерево знизу жовтіти почало, то "бабине літо" довгим буде.

– Багато павутини – до тепла.

– У лісі горобини багато – до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.

Що можна робити 3 вересня

1. Цього дня, аби ваша дорога була успіщною – в кишеню поставте сушене стебло льону. Вирушати в дорогу краще в другій половині дня.

Що не можна робити 3 вересня

1. Чужих порад цього дня слухати не варто. Вважається, що це погана прикмета.