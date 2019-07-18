41-річна Летиція Кастя повністю роздягнулася для обкладинки Elle: пікантне фото

Відома французька модель та актриса Летиція Каста стала головною героїнею нового номера журналу Elle France і знялася в ефектній фотосесії для глянцю.

Нові три знімки були опубліковані на сторінці видання Elle в Instagram. Всього журнал представив дві обкладинки з героїнею.

Читайте також: Летиції Касті – 41: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом

На одній з них Летиція Каста позує повністю оголеною на скелі. Її образ доповнює вологе волосся та нюдовий макіяж, який підкреслив натуральну красу моделі.

Автором знімків став фотограф Блер Гетц Мезібо, а знімання відбулися на острові Корсика.



Летиція Каста / Instagram / @ellefr

Друга обкладинка вийшла не менш звабливою: на ній знаменитість позує у напівпрозорому чорному платті з глибоким декольте у воді. Фігура 41-річної Летиції виглядає фантастично у відвертому вбранні.



Летиція Каста / Instagram / @ellefr

В інтерв'ю Летиція Каста заговорила про свій вік: "Час – це мій друг. Я вважаю, що старіти – це здорово. Я давно чекала, коли мені виповниться 40 років. І тепер життя стало ще цікавіше".



Летиція Каста / Instagram / @ellefr