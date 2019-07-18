41-річна Летиція Кастя повністю роздягнулася для обкладинки Elle: пікантне фото

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Летиція Каста
Летиція Каста / Instagram / @ellefr

Відома французька модель та актриса Летиція Каста стала головною героїнею нового номера журналу Elle France і знялася в ефектній фотосесії для глянцю.

Нові три знімки були опубліковані на сторінці видання Elle в Instagram. Всього журнал представив дві обкладинки з героїнею.

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На одній з них Летиція Каста позує повністю оголеною на скелі. Її образ доповнює вологе волосся та нюдовий макіяж, який підкреслив натуральну красу моделі.

Автором знімків став фотограф Блер Гетц Мезібо, а знімання відбулися на острові Корсика.

Летиція Каста
Летиція Каста / Instagram / @ellefr

Друга обкладинка вийшла не менш звабливою: на ній знаменитість позує у напівпрозорому чорному платті з глибоким декольте у воді. Фігура 41-річної Летиції виглядає фантастично у відвертому вбранні.

Летиція Каста
Летиція Каста / Instagram / @ellefr

В інтерв'ю Летиція Каста заговорила про свій вік: "Час – це мій друг. Я вважаю, що старіти – це здорово. Я давно чекала, коли мені виповниться 40 років. І тепер життя стало ще цікавіше".

Летиція Каста
Летиція Каста / Instagram / @ellefr

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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