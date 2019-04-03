42-річна Джессіка Честейн здивувала появою в шортах на червоній доріжці: фото

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Джессіка Честейн
Джессіка Честейн / Getty Images

Голлівудська акторка та володарка премії "Золотий глобус" Джессіка Честейн стала гостею світського заходу, який відбувався в Лос-Анджелесі у вівторок, 2 квітня. Зірка здивувала вибором вбрання для червоної доріжки, адже шанувальники звикли бачити її розкішних та елегантних сукнях.

Зірка фільмів "Гра Моллі" та "Небезпечна гра Слоун" в силу своєї професії є частою гостею світських заходів. Зазвичай вона обирає вишукані сукні чи елегантні костюми, однак для появи на презентації від Warner Bros., що відбулася в Лос-Анджелесі напередодні, актриса обрала незвичний для неї образ.

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На червоній доріжці 42-річна Джессіка Честейн з'явилася у вбранні, яке поєднує в собі одразу декілька трендів 2019 року. Вона одягнула яскраво-червоний вельветовий костюм, двобортний піджак якого був у розмірі oversize, доповнивши його ефектними різнокольоровими туфлями-човниками на високих підборах.

Однак найбільше уваги привернув "низ" костюма. Стильний піджак доповнювали не широкі штани чи спідниця-олівець, а короткі шорти, під якими не було колготок. Сміливий хід від Джессіки Честейн оцінили всі гості заходу та запеклі шанувальники.

Джессіка Честейн
Джессіка Честейн / Getty Images

Джессіка Честейн
Джессіка Честейн / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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