44-річна Шарліз Терон похизувалася стрункою фігурою в купальнику: фото

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Шарліз Терон
Шарліз Терон / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Шарліз Терон приголомшила шанувальників у соціальних мережах знімком у купальнику, на якому зірка продемонструвала ідеальну фігуру.

На своїй сторінці в Instagram Шарліз Терон показала, як відпочиває на яхті біля берегів Хорватії.

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На новому фото зірка зображена під час стрибка у воду в білому купальнику із зав'язками. Знаменитість продемонструвала, що вона в чудовій фізичній формі, засвітивши спортивну фігуру.

"Дупа на рівні неба, і їй там комфортно", – жартома додала у підписі Шарліз.

Шарліз Терон
Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica

44-річна Шарліз Терон не приховує секретів свого розкішного вигляду. За її словами, допомагають зберігати параметри регулярні тренування і правильне харчування. Серед усіх видів спорту, які зірка спробувала, акторка полюбляє саме пілатес.

Шарліз Терон
Шарліз Терон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Шарліз Терон Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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