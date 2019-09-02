44-річна Шарліз Терон похизувалася стрункою фігурою в купальнику: фото

Голлівудська акторка Шарліз Терон приголомшила шанувальників у соціальних мережах знімком у купальнику, на якому зірка продемонструвала ідеальну фігуру.

На своїй сторінці в Instagram Шарліз Терон показала, як відпочиває на яхті біля берегів Хорватії.

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На новому фото зірка зображена під час стрибка у воду в білому купальнику із зав'язками. Знаменитість продемонструвала, що вона в чудовій фізичній формі, засвітивши спортивну фігуру.

"Дупа на рівні неба, і їй там комфортно", – жартома додала у підписі Шарліз.



Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica

44-річна Шарліз Терон не приховує секретів свого розкішного вигляду. За її словами, допомагають зберігати параметри регулярні тренування і правильне харчування. Серед усіх видів спорту, які зірка спробувала, акторка полюбляє саме пілатес.



Шарліз Терон / Getty Images