44-річна співачка Наталі Імбрулія народила первістка

Знаменита австралійська співачка Наталі Імбрулія в 44 роки вперше стала мамою. Артистка показала перше фото з малюком та зізналась, що народила хлопчика.

Радісною новиною артистка поділилась з підписниками її інстаграм-сторінки. На фото Наталі Імбрулія ніжно тримає руку новонародженого сина, що зворушило мережу. Вже у дописі співачка вирішила розсекретити ім'я первістка.

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"Ласкаво просимо в світ... Макс Валентин Імбрулія. Моє серце розривається від щастя. Це мій хлопчик", – написала Наталія Імбрулія.

Як відомо, про вагітність Наталі Імбрулія оголосила у липні 2019 року. Тоді артистка показала прихильникам чималий живіт, перебуваючи на останніх місяцях вагітності. Водночас знаменита австралійка вирішила не приховувати, що вона завжди мріяла стати мамою, тому звернулась до клініки за штучним заплідненням. Дитину вона виховуватиме сама, а її батьком є невідомий донор.

"Вже восени я чекаю народження свого первістка. Для тих, хто добре мене знає, не секрет, що я хотіла цього багато років, і рада, що це стало можливим за допомогою процедури ЕКЗ і донора сперми. Я більше нічого не буду говорити на цю тему публічно. Однак дуже схвильована та чекаю цю нову главу життя", – розповідала Наталі Імбрулія.

Що відомо про особисте життя Наталі Імбрулії? Австралійська вокалістка – одна з небагатьох представниць шоу-бізнесу, яка ретельно оберігає від ЗМІ своє особисте життя. Тому чимало деталей її приватного життя досі залишаються таємницею.



Однак журналістам таки вдалось дізнатись про кілька романів Наталі Імбрулії. Так, зірці приписували стосунки з актором серіалу "Друзі" Девідом Швіммером та музикантом Ленні Кравіцом. Окрім цього, вона зустрічалась з фронтменом гурту Silverchair Данієлем Джонсом, з яким у 2003 році пішла до вівтаря. Але зірковий шлюб Наталі Імбрулії протривав всього 5 років. Наразі артистка ще ретельніше оберігає своє особисте життя та не розголошує, чи має бойфренда.