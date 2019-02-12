45-річна Хайді Клум вагітна від 29-річного Тома Каулітца, – ЗМІ

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Хайді Клум і Том Каулітц
Хайді Клум і Том Каулітц / Getty Images

Знаменита німецька топ-модель Хайді Клум подарує первістка своєму майбутньому чоловікові музиканту Тому Каулітцу. Про це повідомив близький друг 45-річної зірки.

Мережу підірвала новина про вагітність 45-річної Хайді Клум. Як повідомляє іноземне джерело RTL, інсайдерську інформацію надав дуже близький з моделлю дизайнер Вольфганг Джоп.

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Чоловік дав відверте інтерв'ю для телеканалу RTL, в якому зізнався, що отримав інформацію з перших вуст і про те, що закохані незабаром стануть батьками, йому повідомив сам Том Каулітц.

Вона вагітна! Мені про це особисто сказав Том,
– заявив 74-річний дизайнер.

Поки що зірки не підтверджують чуток, однак варто додати, що в разі правдивості інформації, вагітність для Хайді Клум стане п'ятою, а для Тома Каулітца народжена дитина стане первістком.

Що відомо про стосунки Хайді Клум і Тома Каулітца? Про роман знаменитостей стало відомо в березні 2018 року після їхнього спільного виходу з ресторану Delilah, що в Нью-Йорку. Гітарист гурту Tokio Hotel не був присутнім на вечірці, однак зустрів модель і провів її до автомобіля. А вже в грудні 2018 року 45-річна Хайді Клум опублікувала знімок з Томом, під яким зізналася, що вони заручилися.

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Теги: LifeStyle Мода Хайді Клум
Джерело: 24 канал
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