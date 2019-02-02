45-річна Кейт Бекінсейл закрутила роман з 25-річним колишнім Аріани Гранде, – ЗМІ

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл, яку днями терміново госпіталізували через розрив кісти яєчника, вкотре змінила бойфренда. Цього разу папараці підловили її з 25 річним телеведучим Пітом Девідсоном, який раніше прославився своїм гучним романом і бажанням одружитися зі співачкою Аріаною Гранде.

Так, 45-річна Бекінсейл вже вдруге потрапила в об'єктиви папараці разом з Девідсоном. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також: Госпіталізовану Кейт Бекінсейл сплутали з Кейт Міддлтон: кумедна реакція акторки

Кейт і Піт виходили зі зйомок шоу Saturday Night Live в Лос-Анджелесі і міцно трималися за руки. Згодом вони поїхали на одному автомобілі.

Вперше про їхній роман заговорили після їхнього флірту на вечірці після "Золотого глобуса". Тоді ніхто з артистів не прокоментував цього.

Кейт Бекінсейл і Піт Девідсон разом: дивіться фото