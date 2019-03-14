45-річна Кейт Мосс і її 30-річний бойфренд відвідали вечірку Кейт Міддлтон
Знаменита супермодель Кейт Мосс разом зі своїм молодим бойфрендом відвідали світську подію, яку організувала герцогиня Кембриджська. Гала-вечір відбувся в Лондоні, у Національній галереї.
Світлини герцогині Кембриджської, яка була головною зіркою заходу, підірвали мережу одразу після її виходу. Після цього стало відомо, що благодійний вечір відвідала також іспанська королева Летиція, а ще присутністю потішило сімейство Бекхемів. Однак не могли залишитися непоміченими британська супермодель Кейт Мосс та її 30-річний бойфренд Ніколай фон Бісмарк.
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Для благодійної вечірки одна з провідних моделей Великобританії одягнула вечірню сукню приглушеного червоного відтінку, зверху накинувши свою улюблену еко-шубу від Stella McCartney. Її образ доповнили масивні діамантові прикраси – сережки та браслет, а також червоний клатч. Компанію знаменитості склав її молодий бойфренд Ніколай фон Бісмарк.
Кейт Мосс / Getty Images
Кейт Мосс і її бойфренд Ніколай фон Бісмарк / Getty Images
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