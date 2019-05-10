45-річна Тайра Бенкс прикрасила обкладинку глянцю в крихітному купальнику: сексуальні фото

Американська супермодель Тайра Бенкс приголомшила спокусливим образом, у якому вона знялася для обкладинки журналу Sports Illustrated Swimsuit.

Звабливі фото зі зйомки супермодель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Що цікаво, Бенкс знялася для Sports Illustrated Swimsuit через двадцять три роки після того, як вона стала першою темношкірою жінкою на обкладинці видання. Тоді у 1996 році разом з нею прикрасила глянець аргентинська модель Валерія Мацца. Згодом у 1997 році Тайра ще раз знялася для журналу.

"Ми це зробили для тих людей, які чули на свою адресу, що вони недостатньо гарні через фігуру, вік або щось ще", – сказала модель про нову обкладинку глянцевого журналу.



Тайра Бенкс / Instagram / @tyrabanks



Тайра Бенкс / Instagram / @tyrabanks



Тайра Бенкс / Instagram / @tyrabanks

Так виглядали перші обкладинки Тайри Бенкс для журналу Sports Illustrated Swimsuit у 1996 і 1997 роках:



Тайра Бенкс на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit у 1997 році



Валерія Мацца іТайра Бенкс на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit у 1996 році