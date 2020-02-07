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46-річна Гайді Клум оголилась перед камерою: сексуальне відео

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Гайді Клум оголилась перед камерою / Instagram / @heidiklum

Знаменита німецька модель Гайді Клум вкотре розбурхала мережу. Манекенниця показала еротичне відео, на якому видно, як вона оголилась перед камерою.

Відповідний ролик з'явився на офіційній інстаграм-сторінці Гайді Клум. Зйомку вела сама модель, яка, тримаючи свій смартфон, розстебнула сукню та скинула її. Перед прихильниками Гайді постала топлес і в трусах, що виглядало дуже еротично. 

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"Ой, я зробила це знову", – грайливо підписала відео Гайді Клум. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Як відомо, сексуальне відео знаменита модель зробила одразу після благодійної вечірки amfAR, яка відбулась у Нью-Йорку 5 лютого. Перед десятками камер Гайді Клум красувалась в об'ємній сукні, яка чудово підкреслила її жіночність. Манекенниця стала зіркою вечора, адже залюбки позувала перед фотографами та спілкувалась з колегами. За словами очевидців, Гайді зуміла приділити увагу чи не кожному гостю благодійної вечірки amfAR.

Не дивно, що вже наступного дня журналісти припустили, що Гайді Клум і її чоловік Том Кауліц чекають на поповнення в сім'ї. Відтак еротичне відео з оголюванням можна вважати своєрідним спростування чуток про вагітність, адже у ролику видно бездоганну фігуру зірки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Гайді Клум
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