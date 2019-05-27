46-річна Гвінет Пелтроу знялася у рекламі купальників власної компанії

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Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу / Instagram / @goop

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу відома не лише своєю акторською діяльністю, але й своєю позицією, що стосується здорового способу життя. Так, днями зірка запустила нову колекцію купальників від свого бренду Goop, для якого їй довелося роздягнутися.

Знаменитість заснувала компанію Goop ще у 2008 році. Вона відповідає за виробництво косметики, харчів, а також інших товарів, які стосуються теми здорового способу життя. Так, для нової колекції купальних костюмів Гвінет Пелтроу знялася сама, таким чином продемонструвавши, що правильне харчування і спорт допомагають виглядати значно молодшою.

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46-річна актриса без вагань постала перед камерою у екстремальних купальниках. Перші чорно-білі знімки з’явилися на офіційній сторінці компанії в Instagram. Для сексуальних кадрів Гвінет Пелтроу позувала сидячи на бетонних східцях. Вона сперлася руками на вищі сходинки і насолоджувалася сонцем, таким чином демонструючи стрункий животик і пружний прес.

Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу / Instagram / @goop

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Еротика Гвінет Пелтроу
Джерело: LifeStyle 24
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