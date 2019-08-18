46-річна Хайді Клум показала фото топлес і засвітила свою обручку: 18+

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Хайді Клум
Хайді Клум / www.gettyimages.com

Німецька супермодель Хайді Клум, яка вийшла заміж за Тома Каулітца і зіграла пишне весілля поблизу острова Капрі, зачарувала шанувальників у мережі знімками зі спільного відпочинку з коханим.

Хайді Клум опублікувала фото обручки на своїй сторінці в Instagram, а також поділилася пікантним знімком топлес.

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На чорно-білій світлині з ефектом веселки модель позує на яхті. Зірка вирішила відверто продемонструвати свої груди у мережі, не прикриваючи їх.

Шанувальники у коментарях похвалили Хайді за впевненість у собі. 

Хайді Клум
Хайді Клум / Instagram / @heidiklum

Іншим ефектним фото стало, як розслаблена Хайді Клум демонструє свою обручку на камеру. Модель знялася в блакитному напівпрозорому костюмі з широкими штанами і квітковим принтом.

"Я поїду з тобою куди завгодно. Навіть до кінця цього світу. На море, на пляж, будь-куди", – заявила зірка під знімком обручок з Томом Каулітцом.

Хайді Клум
Хайді Клум і Том Каулітц показують обручки / Instagram / @heidiklum

Хайді Клум
Хайді Клум / Instagram / @heidiklum

Хайді Клум
Хайді Клум / Instagram / @heidiklum

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Мода Хайді Клум
Джерело: LifeStyle 24
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