48-річна Наомі Кемпбелл в розкішній сукні та з 25-річним бойфрендом відвідала світський захід

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Getty Images

Після насиченого Тижня моди в Парижі знаменита британська супермодель відправилася на вечірку в Гонконг. На світському заході Наомі Кепмбелл з'явилася в шикарній сукні і зі своїм молодим бойфрендом Ліамом Пейном.

Чутки про роман супермоделі з британським співаком Ліамом Пейном підірвали мережу наприкінці січня 2019 року. Їх помітили разом на концерті Davido Adeleke, а після цього вони засвітилися в ресторані під час вечері. А на початку березня знаменитості вийшли в світ разом втретє.

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48-річна Наомі Кемпбелл і 25-річний Ліам Пейн прибули на світську вечірку, яку організували в честь Formula E. Супермодель обрала для виходу розкішну вечірню золоту сукню, яка чудово підкреслила її фігуру, і босоніжки на підборах. А її супутник одягнув чорний смокінг і сорочку в тон. Попри те, що зірки не робили спільних фото, вони не приховували, що на захід приїхали вдвох.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Getty Images

Ліам Пейн
Ліам Пейн / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Наомі Кемпбелл Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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