48-річна Наомі Кемпбелл закрутила роман з 25-річним Ліамом Пейном, – ЗМІ

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Наомі Кемпбелл і Ліам Пейн
Наомі Кемпбелл і Ліам Пейн / Колаж: 24 канал

У понеділок, 28 січня, західні репортери помітили 48-річну британську супермодель Наомі Кемпбелл і 25-річного співака Ліама Пейна в одному з лондонських клубів. Зірки відвідали разом концерт нігерійського співака Davido.

Мережу підірвали чутки про можливий роман між Наомі Кемпбелл і британським співаком Ліамом Пейном. Зірки вдвох сходили на концерт Davido Adeleke, що пройшов у лондонському клубі О2. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Пара не хотіла потрапляти в об'єктиви папараці та на очі публіці, тому покинули світський захід через запасний вихід. Однак, коли вони заходили у приміщення репортерам вдалося зробити декілька фото. Наомі, зі своєю новою зачіскою, пройшла повз із нахиленою головою, а хлопець йшов позаду неї, не приховуючи свого обличчя.

Наомі Кембпелл закрутила роман з 25-річним співаком
Наомі Кемпбелл і Лам Пейн / Getty Images

Варто додати, що Ліам також писав ніжні коментарі під знімками Наомі, доповнюючи їх пристрасними "емоджі".

Ліам Пейн Наомі Кемпбелл
Скріншот з Instagram / @naomi

Теги: LifeStyle Наомі Кемпбелл Мода Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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