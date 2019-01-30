48-річна Наомі Кемпбелл закрутила роман з 25-річним Ліамом Пейном, – ЗМІ

У понеділок, 28 січня, західні репортери помітили 48-річну британську супермодель Наомі Кемпбелл і 25-річного співака Ліама Пейна в одному з лондонських клубів. Зірки відвідали разом концерт нігерійського співака Davido.

Мережу підірвали чутки про можливий роман між Наомі Кемпбелл і британським співаком Ліамом Пейном. Зірки вдвох сходили на концерт Davido Adeleke, що пройшов у лондонському клубі О2. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Пара не хотіла потрапляти в об'єктиви папараці та на очі публіці, тому покинули світський захід через запасний вихід. Однак, коли вони заходили у приміщення репортерам вдалося зробити декілька фото. Наомі, зі своєю новою зачіскою, пройшла повз із нахиленою головою, а хлопець йшов позаду неї, не приховуючи свого обличчя.



Наомі Кемпбелл і Лам Пейн / Getty Images

Варто додати, що Ліам також писав ніжні коментарі під знімками Наомі, доповнюючи їх пристрасними "емоджі".



Скріншот з Instagram / @naomi