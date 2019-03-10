49-річна Дженніфер Лопес виходить заміж на 43-річного Алекса Родрігеса

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Дженніфер Лопес виходить заміж на Алекса Родіргеса
Дженніфер Лопес виходить заміж на Алекса Родіргеса / Instagram / @arod

Голлівудська акторка і співачка Дженніфер Лопес виходить заміж за професійного американського бейсболіста Алекса Родрігеса. Зіркова пара повідомила про заручини на своїх сторінках в соціальних мережах.

Знаменитості відправилися на відпочинок напередодні Міжнародного жіночого дня. Дженніфер Лопес публікувала чимало світлин на фоні неймовірних краєвидів, однак напередодні, 9 березня, мережу підірвало фото рук знаменитостей, на якому видно каблучку з великим прямокутним діамантом на безіменному пальці.

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Акторка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, підписавши його декількома "емоджі" у формі сердець. А її обранець Алекс Родрігес оприлюднив таку ж світлину, зворушливо прокоментувавши її.

Вона сказала "так",
– написав бейсболіст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

Що відомо про відносини Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса? Знаменитості почали зустрічатися взимку 2017 року, однак знайомі були з 2005 року. Для Дженніфер Лопес шлюб із бейсболістом стане четвертим, а для Алекса Родрігеса одруження буде другим. Кожен з них виховує по двоє дітей від попередніх стосунків.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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