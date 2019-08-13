49-річна Наомі Кемпбелл знялася у розкішно-сексуальній кампанії для Calvin Klein

Відома британська супермодель, яку прийнято називати "чорною пантерою", вкотре продемонструвала своє ідеальне тіло. Незважаючи на свій вік, Наомі Кемпбелл сміливо роздягається перед камерою і співпрацює з білизняними брендами, до прикладу з Calvin Klein.

Нові сексуальні знімки звабливої британки з'явилися на її сторінці в Instagram. 49-річна Наомі Кемпбелл, попри завершення кар'єри, сміливо погоджується на вибіркову співпрацю з брендами спідньої білизни і вкотре доводить, що її навички позування перед камерою з кожним разом досягають все вищого рівня.

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Наомі Кемпбелл вміло показує, що вміє роздягнутися перед камерою настільки красиво, що її вдвічі молодшим колегам варто ще повчитися. На професійному чорно-білому фото супермодель позує у темному комплекті білизни, прямо дивлячись у камеру. На ньому їй вдалося засвітити свої підтягнуті руки і пружний прес.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

Однак на своїй сторінці Наомі опублікувала також фото бекстейджу, зроблене на мобільний телефон. На знімку модель позує лежачи на фіолетовому фоні у тому ж сексуальному вбранні, піднявши руку вгору. А також показала короткий відеоролик, у якому вона знову ж таки знялася напівоголеною.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi