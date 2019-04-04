4 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 квітня 2019 року відзначають День Василя Сонячного. У ці дні наставало довгоочікуване тепло і встановлювалася хороша погода.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Василина, Дарина, Таїсія.

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Народні прикмети на 4 квітня

– Якщо на небі будуть сині хмари – очікуйте на теплий дощ.

– Сніг 4 квітня зійшов, і на місці почала укладатися павутинка – чекайте перешкод у врожаї, адже він буде небагатим.

– Сніг на мурашнику зійшов з північної сторони – чекай теплого і довгого літа. Якщо ж сніг 4 квітня розтанув з південної сторони мурашника – прикмета до того, що літо буде прохолодним.

Що можна робити 4 квітня

1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

2. Якщо цього дня самотня людина щиро помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

Що не можна робити 4 квітня

1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.