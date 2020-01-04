4 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

4 січня відзначають день святої Анастасії, яка є покровителькою вагітних жінок. Яка погода буде в цей день, таким буде і жовтень. Людям, які народилися 4 січня рекомендується носити талісман з яшмою, оскільки він оберігає від злих сил.

Якщо вам в ніч з 3 на 4 січня нічого не приснилося – то це хороший знак. Адже в цю ніч людям сняться погані сни, які віщують нещастя.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Федір.

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Народні прикмети на 4 січня

– Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.



Прикмети і традиції на 4 січня

Що можна робити 4 січня

1. Вагітним жінкам треба помолитися до святої Анастасії і попросити легких пологів.

2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

Що не можна робити 4 січня

1. Жінкам, які чекають на народження дитини – шити в цей день не можна.

2. У цей день не можна бити тварин, адже після цього у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

3. За повір'ям, якщо ходити 4 січня по кімнаті босим, то можна накликати біду своєму родичу.

2. На Анастасії не можна проколювати вуха, бо вони будуть довго гоїтися.