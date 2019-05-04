4 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 травня 2019 року вшановують пам'ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста, Созія та інших.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Денис, Микола, Олександр, Федір.

Читайте також: Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради

Народні прикмети на 4 травня

– Дощ 4 травня йде з високих хмар – земля просочиться вологою добре.

– Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба.

– Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.

– Черемшина в цей день почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'являться квіти, тим сильнішою буде спека.

– Квіток на черемусі з'явилося дуже багато – чекайте літніх дощів.

Що можна робити 4 травня

1. У цей день сміливо вирушайте у подорожі.

2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 4 травня

1. Сьогодні не рекомендується багато працювати, зекономте свої сили та старайтеся відпочивати за можливості.