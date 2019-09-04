4 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 вересня в народному календарі відзначається день Агафона. Цей день несе в собі негативну енергетику, тому треба бути доволі обережним у своїх висловлюваннях та діях.

Іменини сьогодні святкують: Роза.

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Народні прикмети на 4 вересня

– 4 вересня видався сонячний день – гарна погода протримається ще місяць.

– Вродили горіхи, а грибів дуже мало – буде холодна і сніжна зима.

– Якщо павутиння прилипає до рослин – до тепла.

– Мало павутиння – до сухої осені.

Що можна робити 4 вересня

1. Цього дня треба молитися про захист від хвороб і пристріту. Молитва допомагає вилікувати хвороби очей.

Що не можна робити 4 вересня

1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.