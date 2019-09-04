4 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 вересня в народному календарі відзначається день Агафона. Цей день несе в собі негативну енергетику, тому треба бути доволі обережним у своїх висловлюваннях та діях.
Іменини сьогодні святкують: Роза.
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Народні прикмети на 4 вересня
– 4 вересня видався сонячний день – гарна погода протримається ще місяць.
– Вродили горіхи, а грибів дуже мало – буде холодна і сніжна зима.
– Якщо павутиння прилипає до рослин – до тепла.
– Мало павутиння – до сухої осені.
Що можна робити 4 вересня
1. Цього дня треба молитися про захист від хвороб і пристріту. Молитва допомагає вилікувати хвороби очей.
Що не можна робити 4 вересня
1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.
Джерело: LifeStyle 24
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