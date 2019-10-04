4 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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4 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 4 жовтня / unsplash.com

4 жовтня в народі відзначають пам'ять Кіндрата – одного з 70 апостолів, який проповідував Слово Боже в I столітті на території Афін і носив сан єпископа.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Назар. 

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Народні прикмети на 4 жотвня

– Якщо погода 4 жовтня сонячна і тепла – то зима буде холодною.

– Різко 4 жовтня похолодало – незабаром прийде зима.

– Багато горіхів, але немає грибів – зима буде сніжною і суворою.

– Вдень холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.

Що можна робити 4 жовтня

1. Сьогодні потрібно обов'язково багато працювати, адже саме це обіцяє благополуччя та багато грошей найближчим часом.

Що не можна робити 4 жовтня

1. Сьогодні в жодному разі нічого не можна піднімати з перехрестя.

2. Не позичайте в цей день нікому гроші, адже їх повернуть вам нескоро.

3. Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду.

4. Не здійснюйте у цей день великих покупок – радості вони вам не принесуть.

5. Не можна в цей день свататися – до розпаду пари.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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