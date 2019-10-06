50-річний Даррен Аронофскі закрутив роман з 25-річною зіркою серіалу "Інтерни": фото

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Даррен Аронофскі і Аглая Тарасова
Даррен Аронофскі і Аглая Тарасова / www.gettyimages.com

Культовий 50-річний американський режисер Даррен Аронофскі, який раніше зустрічався з Дженніфер Лоуренс і Рейчел Вайс, повідомив про свою нову обраницю – 25 річну російську акторку, зірку серіалу "Інтерни" Аглаю Тарасову.

Творець картин "Реквієм за мрією" і "Чорний лебідь" прийшов разом з Тарасовою на 67-ий кінофестиваль в Сан-Себастьяні на прем'єру фільму Pacified. Режисером картини виступив Пекстон Вінтерс, а Даррен – продюсером.

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Спільний вихід на червоній доріжці підтвердив усі чутки про новий роман американського режисера. Кіноробота Pacified здобула головний приз фестивалю. Також актор, який зіграв головну роль, Букассе Кабенгеле визнаний "Найкращим актором".

Чутки про відносини Тарасової і Аронофскі почали ходити влітку 2018 року. Перед росіянкою Даррен мав гучний роман з іншою молодою акторкою Дженніфер Лоуренс. Крім того, Аронофскі виховує сина від нинішньої дружини Деніела Крейга, актриси Рейчел Вайс

Даррен Аранофскі і Аглая Тарасова
Даррен Аронофскі і Аглая Тарасова / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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