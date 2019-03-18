51-річна Памела Андерсон і 33-річний Аділь Рамі помирилися через півроку після розставання

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Памела Андерсон і Аділь Рамі
Памела Андерсон і Аділь Рамі / Колаж: LifeStyle 24

Канадсько-американська акторка Памела Андерсон відновила стосунки з французьким футболістом Аділем Рамі. Після шестимісячної перерви зірки вирішили дати другий шанс своїм відносинам і офіційно примирилися.

Про примирення 51-річної акторки та 33-річного футболіста повідомляє іноземне видання TMZ. Пара відновила свої стосунки після шестимісячного розставання.

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Як зазначається в джерелі, ініціатором розриву стосунків восени 2018 року стала Памела Андерсон. Вона вважала, що їхні відносини з Аділем Рамі перешкоджав стосункам її бойфренда з дітьми, оскільки він виховує двох синів від попередньої дівчини. Однак всі непорозуміння і розбіжності зірки вирішили і відновили стосунки декілька тижнів тому.

Що відомо про роман Памели Андерсон і Аділя Рамі? Чутки про роман зірок підірвали мережу у 2017 році. Невдовзі після офіційної заяви про стосунки Памела Андерсон переїхала у Францію до свого бойфренда. Вона відвідувала усі його матчі і часто з'являлася з ним на світських заходах. Після цього восени 2018 року акторка переїхала від нього, аргументувавши це тим, що Аділь мало бачився зі своїми дітьми.

Памела Андерсон і її бойфренд
Памела Андерсон і Аділь Рамі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи Памела Андерсон
Джерело: 24 Канал
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