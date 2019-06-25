51-річна Селін Діон приголомшила мережу своєю розтяжкою: фото

Співачці Селін Діон можуть позаздрити тисячі красунь, адже у 51 рік зірка має приголомшливу фігуру. Однак це – результат щоденних тренувань у спортзалі.

Днями Селін Діон вкотре це підтвердила, опублікувавши ефектні фото зі спортивного залу. На кадрах видно, як артистка робить розтяжку перед дзеркалом, вражаючи гнучкістю свого тіла. Зокрема, Селін Діон з легкістю підняла струнку ногу, сівши на м'який коврик для фітнесу.

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"Тягнися, танцюй, повторюй – така команда Селін", – прокоментувала знімки Селін Діон.

Варто зазначити, що канадська артистка займається під пильним наглядом зіркового тренера. Саме вона зробила для Селін Діон серію знімків та допомогла зробити розминку стопи, як у балерин.



Селін Діон на тренуванні / Instagram / @celinedion



Селін Діон / Instagram / @celinedion

Прихильники були вражені не тільки від ефектних кадрів, але й від вбрання Селін Діон. Перед камерою вона постала у чорних лосинах та прозорій майці, під якою виднілась білизна. Звабливе вбрання підкреслило фігуру 51-річної Селін Діон, що викликало захват у її прихильників. "Королева розтягування", "Виглядаєте чудово", "Сексуально", "Саме тому вона богиня! 51 рік, а її тіло розкішне", – написали користувачі мережі.



Розкішна фігура Селін Діон / Instagram / @celinedion

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