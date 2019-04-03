51-річна Селін Діон стала новим обличчям L'Oreal Paris і вперше прокоментувала свою худорлявість

Знаменита канадська співачка, більш відома як виконавиця культової пісні з фільму "Титанік", стала амбасадором (представником) французького бренду L'Oreal Paris. Для Селін Діон це перший контракт із б'юті брендом, проте зі зйомкою для рекламної кампанії вона впоралася на відмінно.

Французька косметична компанія L'Oreal Paris розпочала новий проект, у якому беруть участь знамениті жінки, яким за 50. Автори ідеї вже провели зйомки з 58-річною Джуліанн Мур, 81-річною Джейною Фонда, а також з 60-річною Енді Макдавел. Однак найнесподіванішою зі співпраць виявилася колаборація з Селін Діон. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Для канадської поп-діви контракт з L'Oreal Paris виявився перший досвідом кооперації з косметичним брендом. Знаменитість дебютуватиме у б'юті-галузі в рекламі нової фарби для волосся Excellence Hair Color. Маркетингова кампанія розпочнеться вже в квітні цього року.

Я здивована! Не думала, що це коли-небудь трапиться, тим паче у 51 рік. Коли думаєш, що все закінчилося, все розпочинається. Я ще ніколи не відчувала себе такою гарною, сильною і впевненою у собі,

– прокоментувала співпрацю із L'Oreal Paris Селін Діон.



Селін Діон / Instagram / @celinedion

Також після нового призначення співачка дала інтерв'ю іноземному виданню People, у якому розповіла про свою худорлявість. Оскільки після появи знаменитості на Тижні моди в Парижі, її надмірну стрункість не обговорював хіба лінивий, вона змушена була це прокоментувати.

Танці завжди були частиною мого ДНК. Я займаюся ними чотири рази на тиждень. Люди говорять про мене: "Вона так схудла". Так, це дійсно так. Але я багато працюю, тому втрата ваги неминуча,

– зізналася Селін Діон.