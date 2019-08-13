52-річна Сальма Хайєк засвітила пишні груди у червоному купальнику: пікантне фото
Вже наступного місяця, 2 вересня, мексикансько-американській акторці Сальмі Хаєк виповниться 53 роки. А з кожним роком запальна брюнетка виглядає дедалі вродливішою. Зірка продемонструвала прихильникам у соціальних мережах свій літній відпочинок та звабливу фігуру в купальнику.
Нові фото з відпочинку Сальма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На одній зі світлин акторка позує в купальнику червоного кольору, який спокусливо підкреслив пишне декольте Хаєк. Доповнили образ знаменитості темно-синій комбінезон для дайвінгу та окуляри: сонцезахисні і для підводного плавання.
Коли ви збираєтеся зробити занурення і забули, що у вас все ще є сонячні окуляри. Ви повинні бути в курсі всіх подій,
– з гумором підписала знімок Сальма.
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek
На іншому кадрі Саль Хаєк на тлі кактусів позує в суцільному синьому купальнику синього кольору з глибоким декольте і широких штанах. Акторка виглядає щасливою та з щирою усмішкою показує, як насолоджується літом.
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek