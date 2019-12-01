53-річна Сальма Гаєк похизувалася пишними сідницями: відверте фото

Популярна акторка Сальма Гаєк у 53 роки може вдало продемонструвати звабливі форми, які вона не боїться публічно показувати на фото у соціальних мережах.

Нове фото, яке Сальма Гаєк опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, вкотре розбурхало мережу. Додамо, що у соціальних мережах за голлівудською знаменитістю стежать близько 13 мільйонів підписників.

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На світлині зображені пишні сідниці мексикансько-американської акторки в обтислій напівпрозорій сукні, яка складається зі шкіряних та мереживних стрічок. Вбрання виглядає дуже сексапільно і підкреслює фігуру Сальми.

На фото Гаєк позначила видання GQ, однак наразі невідомо, чи актриса знялася у новій фотосесії. У підписі зірка додала "Чорна п'ятниця".



Сальма Гаєк похизувалася формами / Instagram / @salmahayek

Сальма Гаєк вміє хизуватися своїми формами навіть на червоних доріжках світських заходів. До прикладу, актриса на благодійному фестивалі LACMA Art + Film, який пройшов 2 листопада у Лос-Анджелесі, сміливо поверталася спиною до фотографів та демонструвала розкішну фігуру в обтислій сукні.