53-річна співачка Саманта Фокс планує весілля зі своєю подругою, – ЗМІ

Знаменита британська співачка Саманта Фокс, відома на весь світ завдяки хіту 80-их Touch Me, заручилась. Обраницею 53-річної артистки стала її подруга Лінда Олсен.

За даними журналістів таблоїду Mirror, піти до вівтаря Саманта Фокс наважилась за 4 роки після смерті своєї попередньої партнерки Майри Страттон. Із нею співачка пробула у стосунках 12 років, проте Майра померла від раку.

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Оговтавшись від втрати, Саманта Фокс наважилась на нові стосунки та вже готова їх узаконити. Кохана дівчина співачки – Лінда Олсен з Норвегії. Вона виховує двох дітей, які вже живуть з парою у Великій Британії. За словами інсайдерів, Саманта дуже щаслива та очікує, коли піде до вівтаря з Ліндою. Церемонію планували провести влітку 2020 року, однак через пандемію коронавірусу весілля довелось перенести.

"Сем і Лінда такі щасливі, тому хочуть провести залишок свого життя разом. Вони закохані і хочуть зареєструвати свої стосунки офіційно", – розповів інсайдер.

Про нетрадиційну орієнтацію Саманта Фокс оголосила у 2003 році. Тоді вона закохалась у свою піарницю Майру Страттон. Ніхто не підозрював про цей роман, адже жінки по роботі проводили час разом. Окрім цього, до камінг-ауту Саманта жила у цивільному шлюбі з Пітером Форестером. Пара всиновила і виховувала сина, який трагічно загинув.