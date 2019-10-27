54-річна Елізабет Герлі приміряла образ Уми Турман з фільму "Убити Білла": фото

Британська акторка Елізабет Херлі у суботу, 26 жовтня, відвідала вечірку на честь Геловіну в образі головної героїні фільмів Квентіна Тарантіно "Убити Білла"

54-річна акторка продемонструвала розкішну фігуру в обтислому яскраво-жовтому комбінезоні головної героїні "Убити Білла". Нові фото з геловінської вечірки Елізабет опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019

Для більшої схожості Герлі приміряла біляву перуку та тримала у руках японський самурайський меч. Своє фото в мережі акторка доповнила "емоджі" у вигляді святкових гарбузів.

Вбрання дуже ефектно підкреслило струнку талію та пишні груди знаменитості. Додамо, Елізабет Герлі не приховує свої секрети краси. Як британка наголошує, її молодість полягає у здоровому способі життя з правильним харчуванням.

"У моєму раціоні немає хліба, макаронних виробів, сиру і чипсів. Я не їм смаженого і не п'ю жодних газованих напоїв. Але завжди радію рибі, овочам і коричневому рису", – розповідала раніше Елізабет Херлі.



Елізабет Герлі / Instagram / @elizabethhurley1



Елізабет Герлі / Instagram / @elizabethhurley1