54-річна Елізабет Герлі приміряла образ Уми Турман з фільму "Убити Білла": фото
Британська акторка Елізабет Херлі у суботу, 26 жовтня, відвідала вечірку на честь Геловіну в образі головної героїні фільмів Квентіна Тарантіно "Убити Білла"
54-річна акторка продемонструвала розкішну фігуру в обтислому яскраво-жовтому комбінезоні головної героїні "Убити Білла". Нові фото з геловінської вечірки Елізабет опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Для більшої схожості Герлі приміряла біляву перуку та тримала у руках японський самурайський меч. Своє фото в мережі акторка доповнила "емоджі" у вигляді святкових гарбузів.
Вбрання дуже ефектно підкреслило струнку талію та пишні груди знаменитості. Додамо, Елізабет Герлі не приховує свої секрети краси. Як британка наголошує, її молодість полягає у здоровому способі життя з правильним харчуванням.
"У моєму раціоні немає хліба, макаронних виробів, сиру і чипсів. Я не їм смаженого і не п'ю жодних газованих напоїв. Але завжди радію рибі, овочам і коричневому рису", – розповідала раніше Елізабет Херлі.
Елізабет Герлі / Instagram / @elizabethhurley1
Елізабет Герлі / Instagram / @elizabethhurley1
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