54-річна Моніка Беллуччі розірвала стосунки з молодим бойфрендом

Одна з найвідоміших італійських акторок Моніка Беллуччі вирішила завершити роман із молодим художником Ніколасом Лефевром. Таку інформацію не поширювали інсайдери: зірка сама оголосила про розрив під час чергового інтерв'ю.

Про це вона зізналась журналістам французького видання F, передає Libero. 54-річна Моніка Беллуччі заявила, що її романтичні стосунки завершились, а з 36-річним Ніколасом Лефевром їй вдалось зберегти дружні відносини. Водночас акторка відмовилась називати причини розриву.

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"Ми з Ніколасом, безумовно, любимо один одного, і він навчив мене багатьом речам. Безумовно, він – людина, яка має справжній художній талант і чуття, але від тепер наші стосунки підуть іншим шляхом – дружби на все життя", – розповіла Моніка Беллуччі.

Що відомо про роман Моніки Беллуччі та Ніколаса Лефевра?

Після болісного розлучення з актором-ловеласом Вінсентом Касселем італійська акторка Моніка Беллуччі не поспішала ходити на побачення. Однак в той час, коли її екс-коханий заявив про заручини із запальною моделлю, знаменита італійка скромно констатувала, що щаслива. Показувати свого обранця Моніка Беллуччі тривалий час не хотіла.

У березні 2018 року пара вперше з'явилась на світському заході у Мадриді, прикувавши увагу всіх світових ЗМІ. За словами Моніки, секретність їхнього роману дуже зблизила, а Ніколаса вона з трепетом називала чоловіком, який поділяє її погляди та захоплення, зокрема, щодо мандрівок.

Я вже довгий час зустрічаюся з одним чоловіком, і у нас все добре. У нього зовсім інша робота, але через неї йому теж доводиться багато їздити по світу. Саме тому він відмінно мене розуміє і поділяє мій спосіб життя. Я дуже щаслива,

– розповідала раніше Моніка Беллуччі.

Щоразу пара демонструвала ідеальну гармонію, тому прихильники з нетерпінням очікували, коли ж молодий художник Ніколас Лефевр наважиться освідчитись коханій. Проте їхні сподівання не виправдались: акторка заявила про розрив 1 липня 2019 року.