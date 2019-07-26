54-річна Моніка Беллуччі взяла участь у спокусливій зйомці: фото

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Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / www.madame.lefigaro.fr

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі, здається, не знає, що таке старіння. І в 54 роки вона виглядає приголомшливо, демонструючи струнке тіло та обличчя без зморшків. Днями зірка вкотре підтвердила це, знявшись у досить пікантній фотосесії.

Зйомка відбулась у Франції на замовлення відомого журналу Madame Figaro. Автором фотосесії був Тьємо Сандер, який вирішив підкреслити звабливість та жіночність Моніки Беллуччі досить відвертими позами. 

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Перед камерою 54-річна акторка постала у чорному і білому боді з чималим декольте. Окрім цього, Моніка Беллуччі приміряла чорний комбінезон та грайливі сукні, в яких оголила свої стрункі ноги. Та, мабуть, найспокусливішим із фотосесії було позування італійської красуні в басейні. Акторка у вечірній сукні лягла на воду, засвітивши свою струнку фігуру.


Моніка Беллуччі у сексуальній зйомці / Фото: Madame Figaro

Фото приголомшливої італійки прикрасило і обкладинку нового випуску Madame Figaro. Там Моніка Беллуччі позувала у чорному боді з мокрим волоссям. Сексуальності її образу додала біла чоловіча сорочка, яку зірка вбрала поверх вбрання. 

54-річна Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку глянцю
54-річна Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку глянцю / Фото: Madame Figaro

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Моніка Беллуччі
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