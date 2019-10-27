56-річна Фелісіті Гаффман покинула в'язницю передчасно: відома причина

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Фелісіті Гаффман вийшла із в'язниці
Фелісіті Гаффман вийшла із в'язниці / www.thenational.ae

Голлівудська акторка Фелісіті Гаффман, найбільш відома за роллю Лінетт у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", покинула в'язницю передчасно. Все тому, що дата її звільнення з-під варти припала на святкові дні.

Як повідомляють журналісти ABC News, 56-річна Фелісіті Гаффман повинна була пробути у в'язниці два тижні. Однак зірку "Відчайдушних домогосподарок" звільнили на 11-ий день. Причиною стало правило, згідно з яким в'язня можна відпустити на волю достроково, якщо його звільнення припадає на вихідні або святкові дні. Відтак Геловін, до якого готуються у всьому світі, допоміг Фелісіті Гаффман вийти з-під варти. 

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За даними ЗМІ, акторка перебувала у федеральній в'язниці Каліфорнії. Звідти її забрав чоловік Вільям Мейсі, який часто навідував Фелісіті під час ув'язнення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TMZ (@tmz_tv)

Що відомо про кримінальну справу за участю Фелісіті Гаффман?

Ще у березні 2019 року у ЗМІ заговорили про кримінальну справу, де фігурувала 56-річна голлівудська зірка Фелісіті Гаффман. Тоді працівники ФБР затримали акторку та публічно заявили, що викрили шахрайську схему, яку запровадила знаменитість. 

Згідно з офіційною інформацією, до правоохоронців звернулись батьки абітурієнтів, які стверджували, що в престижних коледжах та університетах діє корупція, через яку на навчання зараховують тільки тих, хто заплатив тисячі доларів за вступ. Фелісіті Гаффман віддала 15 тисяч доларів, аби її донька пройшла конкурс та почала допомагати іншим домовитись із представниками вишів. 

Під час слідства правоохоронці встановили, що у корупційній схемі була залучена ще одна акторка – Лорі Лафлін. Голлівудські зірки оцінювали вступ до вишів від 200 тисяч до 6,5 мільйона доларів США. Кошти Фелісіті Гаффман передавала до Key Worldwide Foundation, яка начебто готувала абітурієнтів до вступу. Насправді до організації входили представники престижних вишів, які безпосередньо допомагали підліткам стати студентами у їхніх закладах. 

Фелісіті Гаффман одразу ж пішла на угоду з правоохоронцями, визнавши свою вину в суді. Акторка виплатила штраф, сіла у в'язницю на 14 днів та отримала умовний термін на рік, який включає виправні роботи. Наразі Фелісіті Гаффман – єдина представниця корупційної схеми, яка відбула покарання за злочин. Водночас її кар'єра пішла на спад: акторці відмовили у запланованих зйомках.

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Теги: LifeStyle Скандал Голлівуд Новини освіти
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